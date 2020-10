Ziekenhuis zoekt ondersteunend personeel voor drukke, ingepakte verpleegkundigen

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland zit te springen om nieuw personeel. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis neemt snel toe en daarvoor werd de afgelopen dagen - naast de corona-afdelingen in Rotterdam - ook een afdeling geopend in de vestiging in Schiedam. De verwachting is dat er nog meer afdelingen bij moeten komen. Dat betekent ook dat er extra personeel nodig is.

Niet alleen verpleegkundigen, maar vooral ondersteunend personeel voor de drukke verpleegkundigen. "Doktersassistenten, medisch studenten, die kunnen helpen met hand- en spandiensten. Maar ook bijvoorbeeld stewardessen, mensen die interesse hebben voor werk in het ziekenhuis" zegt Henk van Alphen, manager van de intensive care in het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Polikliniek

Het wordt weer razendsnel drukker in het ziekenhuis. Minder op de ic's, maar met name op de polikliniek is een grote toestroom van patiënten. "Wij proberen met alle middelen die we hebben die patiënten op te nemen en te behandelen. We hebben 30 tot 40 coronapatiënten in de kliniek. Dat is fors. Landelijk liggen gemiddeld twee tot vier patiënten op de ic. Dat is anders dan bij de eerste golf. Toen werd met name de intensive care overspoeld met patiënten. Dat hebben we nu niet."

Maar daardoor verplaatst de zorgdruk nu naar de polikliniek, en daarmee het personeelstekort. Dus zoekt het ziekenhuis "het liefste mensen met een verpleegkundige- of zorgachtergrond." Het ziekenhuis kijkt naar een opleidingstraject voor mensen die uit een hele andere sector komen. Verpleegkundigen staan helemaal ingepakt met schorten en maskers hun werk te doen. Die kunnen hulp gebruiken van mensen die spullen kunnen halen en aangeven.

"De tekorten in de zorg bestaan al langer, met name voor verpleegkundigen. Je kunt niet morgen een blik opentrekken. Er zijn heel veel verpleegkundigen die uit het vak gestapt zijn. Het zou perfect zijn als die zich weer aanmelden in het ziekenhuis", zegt Van Alphen. "Het liefst zo snel mogelijk."