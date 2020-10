YouTuber Rarko voert actie tegen schelden met kanker: 'Stuur een tikkie als iemand kk zegt'

Kanker is al jaren een van de meest gebruikte scheldwoorden in Nederland. De 25-jarige Youtuber Rarko uit Rotterdam slaat de handen ineen met KWF Kankerbestrijding voor de actie #tegenkk. Het doel: elkaar aanspreken op schelden met het woord kanker.

"Weet je wat het is, ik heb het twee keer van dichtbij meegemaakt", zegt Rarko. "Dat heeft me supererg geraakt. Tegenwoordig gebruiken we het als stopwoord. Ik sta er 100 procent achter om mee te doen aan de actie #tegenkk."

Rarko heeft 242 duizend volgers op Instagram, 173 duizend mensen zijn geabonneerd op zijn Youtubekanaal.

"Mijn vriend z'n tante had het. Ze is overleden. Toen pas ging ik het echt beseffen", vertelt Rarko. "Het is echt erg man, je kunt er gewoon aan doodgaan."

Confronteren

De Youtuber erkent dat hij zich er zelf ook schuldig aan heeft gemaakt. "Vroeger, toen ik jong was, iedereen heeft het wel eens een keer gebruikt. Maar ik probeer nu, als een vriend of iemand in mijn omgeving het woord kk zegt, hem er mee te confronteren. Dan zeg ik er wat van."