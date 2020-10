Leuk dat thuiswerken, maar wat kan ik allemaal eisen van mijn werkgever?

"Werk zoveel mogelijk thuis", is een inmiddels gevleugelde uitspraak van het kabinet, sinds de coronacrisis in maart van dit jaar begon. Maar nu dat thuiswerken voor veel mensen toch al een maandje of zeven duurt, rijst de vraag: wat kan ik eigenlijk allemaal eisen van mijn werkgever? Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit, legt uit.

"Rechten en plichten zijn er zeker", vertelt Houweling. "Gewoon even googelen, dan vind je al heel veel relevante informatie. Ik heb dat gisteren even gedaan, de eerste tien treffers geven een redelijk goed beeld van hoe het in elkaar steekt."

"Maar als je het googelen even overstijgt en je gaat als jurist aan de slag, zijn er twee wetten die in het oog springen. De eerste is de Arbowetgeving, waarin allerlei technische details staan. Maar op heel veel dingen zit die wet niet, vanwege een spanningsveld met het privacyrecht. De andere regeling zegt simpelweg: mensen moeten een beetje normaal met elkaar omgaan."

Gereedschappen aanreiken

Houweling legt uit waar het spanningsveld met het privacyrecht vandaan komt. "Veel gehoord bij werknemers is dat de werkgever nu ineens 'bij je thuis' zit. Ik zou het zelf niet een heel fijn idee vinden, als de werkgever elk moment van de dag zomaar bij mij naar binnen kan lopen om te kijken wat ik aan het doen ben."

Terug naar de beginvraag: waar moet een werkgever bijvoorbeeld aan voldoen als zijn werknemers thuis werken? "Mij simpelweg in staat stellen om het werk te kunnen doen", legt Houweling uit. "Als ik thuis bijvoorbeeld geen computer heb, moet de werkgever mij wel gereedschappen aanreiken."

Energierekening

"Op een gegeven moment kom je op het punt: wat kan ik allemaal nog meer eisen van de werkgever? Hij moet mij in staat stellen het werk te kunnen doen, maar moet hij mij bijvoorbeeld ook dagelijks voorzien van kopjes koffie en moet hij ook een deel van de energiekosten voor zijn rekening nemen? Daar komen we in een grijs gebied."

Wat zou er volgens Houweling moeten veranderen, om dat grijze gebied wat kleurrijker te krijgen? "Er is al wat wetgeving in de maak om het thuiswerken meer te reguleren. Werkgevers zouden bijvoorbeeld altijd een thuiswerkprotocol moeten hebben."

Op de camping

"Maar ik zou zowel de werkgever als de werknemer op willen roepen met elkaar een goed gesprek te voeren, om het thuiswerken toch serieus te nemen", pleit Houweling.

"Het begon incidenteel, als een soort kamperen. Maar als je dan in de vierde maand nog steeds op de camping staat in de regen, ga je hunkeren naar huis, in dit geval die warme werkplek. Ik denk dat het heel goed is daar met elkaar over te praten, want anders worden mensen knettergek en vallen ze uit, daar zit niemand op te wachten."