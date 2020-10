Strafeis voor doodschieten rapper Feis: 20 jaar cel en tbs

De verdachte ontkent dat hij heeft geschoten. Hij zegt wel dat hij in hetzelfde café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam was.

Justitie wijst erop dat meerdere getuigen Silfano M. hebben aangewezen als de schutter. In het café zou de verdachte ruzie hebben gehad met een bezoeker, waarbij een wapen werd getrokken. Toen de bezoekers naar buiten werden gedirigeerd, ontstond er gedrang bij de deur.

Feis liep op krukken en zijn broer Bilal probeerde hem een vrije doortocht te geven. Dat leidde weer tot een nieuwe woordenwisseling, waarbij buiten werd geschoten. Eerst op Bilal, daarna op Feis. De verdachte kende de beide broers niet.

Justitie denkt dat moord niet is bewezen. Dan zou Silfano M. al van tevoren het plan moeten hebben gehad om op de broers te schieten. Daarom gaat justitie uit van doodslag.

'Triggerhappy'

De 26-jarige Rotterdammer staat ook terecht voor het schieten op een auto op de A20 bij de afslag Schiedam.

Ook dat ontkent de verdachte, hoewel zijn DNA zat op een aangetroffen huls. Silfano M. heeft voornamelijk gezwegen over beide zaken. Wel zegt hij dat hij nog nooit een wapen of kogel in handen heeft gehad.

Justitie zegt het beangstigend te vinden dat verdachte al gaat schieten na een onbenullige woordenwisseling en een ruzie in het verkeer. Zij gebruikt het woord ‘triggerhappy‘. "Als de drempel om te schieten zo laag is, kan iedereen slachtoffer worden."

Deskundigen hebben geen stoornis kunnen vaststellen, omdat de verdachte niet heeft meegewerkt aan het onderzoek. Zij zien wel aanwijzingen voor een anti-sociale persoonlijkheid. Voor justitie is dat genoeg om toch van een stoornis uit te gaan. Daarom wordt ook tbs gevraagd.

Justitie had meer dan 20 jaar cel willen eisen, maar de wet maakt dat niet mogelijk. Voor doodslag, in combinatie met andere misdrijven, is twintig jaar het maximum. In de Tweede Kamer wordt wel gesproken over verhoging van de straf bij doodslag.

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.