Maastunnel opnieuw vaak onterecht dicht door hoogtemeter

"De hoogtemeter is na vele meldingen met twee centimeter naar boven bijgesteld”, laat een woordvoerder van gemeente Rotterdam weten. "Aanvankelijk stond het op vier meter en is vervolgens dus naar 4,2 meter gegaan."

Volgens de gemeente is er toen schade ontstaan aan de tunnel en kon er niet achterhaald worden hoe dat kon gebeuren. Omdat het hoogtedetectiesysteem geen waarschuwing had gegeven, is het weer teruggezet naar de oude stand van vier meter.

Volgens Europese regelgeving mogen voertuigen niet hoger zijn dan vier meter. Vrachtwagens die bijvoorbeeld uit Engeland komen en wel hoger zijn, kunnen door het systeem tijdig gedetecteerd worden. De chauffeurs kunnen dan de laatste afslag voor de tunnel nemen.

Maar vaker reageert het detectiesysteem op vrachtwagens die niet te hoog zijn. Maar omdat er bijvoorbeeld een zeil op ligt dat wappert, geeft het systeem toch een waarschuwing en springen de lichten onterecht op rood.

De gemeente Rotterdam laat weten op de nacht van 26 op 27 oktober te gaan onderzoeken wat er gebeurt als een vrachtwagen de tunnel nadert. Op basis daarvan wordt gekeken of de hoogtemeter weer moet worden bijgesteld.