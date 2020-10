Rotterdamse en Vlaardingse terreurverdachten 13 jaar de cel in

Undercoverbeelden van de terreurverdachten in vakantiehuisje in Weert | Beelden: justitie

De rechtbank in Rotterdam heeft zes mannen veroordeeld tot celstraffen van tien tot zeventien jaar voor het voorbereiden van een grote zelfmoordaanslag en het vormen van een terreurorganisatie. Twee verdachten woonden in Rotterdam en een in Vlaardingen. De zes waren niet aanwezig bij de uitspraak.

De Vlaardinger Morat M. en Rotterdammers Nabil B. en Waïl el A. kregen een straf van dertien jaar. Tegen El A. was twintig jaar geëist, omdat hij tijdens zijn aanhouding in Weert met een vuurwapen op agenten probeerde te schieten.

Undercoveroperatie

De groep mannen van 23 tot 26 jaar oud werd ontmaskerd na de inzet van undercoveragenten.

Een aantal verdachten werd opgepakt op een vakantiepark in Weert. Daar werden ze getraind in het gebruiken van wapens.

Wat de vier niet wisten, was dat de wapens vooraf onklaar waren gemaakt, dat de wapenhandelaren in werkelijkheid van de politie waren en dat het vakantiehuisje was volgehangen met camera's om bewijsmateriaal te verzamelen.

Op videobeelden is onder meer te zien hoe een van de mannen een kalasjnikov kust en het wapen zijn 'sleutel tot het paradijs' noemt.

Ook bespreekt de groep de tactiek voor de aanslag: drie mannen moeten een festival binnendringen, twee anderen moeten buiten wachten om de vluchtende mensen neer te schieten.

Volgens justitie had de groep de Gay Pride, een nachtclub of een legerbasis op het oog als doelwit van een zelfmoordaanslag.

Einde leven voorbereiden

Volgens justitie waren de mannen van plan om een aanslag van het formaat Parijs te plegen. Ze waren niet van plan levend weg te komen. "Ze bereidden allen het eind van hun leven voor. Ze zouden een ongekend aantal slachtoffers hebben gemaakt en waren van plan de Nederlandse manier van leven hard te raken. Daarom zijn zeer zware gevangenisstraffen onvermijdelijk", zei de officier van justitie in de rechtszaal.

Volgens de mannen hadden ze geen plannen voor een aanslag, en was er sprake van uitlokking door de infiltranten van de politie.