Spajic over Feyenoord-debuut: 'Altijd leuk als mensen positief over je zijn'

Uros Spajic ontving veel complimenten voor zijn spel in zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord, uit bij Willem II (1-4). Amper meegetraind, maar toch een zelfverzekerde indruk maken. Hij heeft de complimenten meegekregen, maar legt het ook snel naast zich neer.

"Het is altijd leuk als mensen positief over je zijn, zeker bij je eerste wedstrijd," zegt Spajic. "Maar het is vooral een compliment aan het hele team, hoe wij er zondag stonden. Uiteindelijk laat ik het oordeel wat mensen over mij hebben aan de mensen zelf. Maar positieve geluiden zijn altijd fijn."

Servische sloper

Nog voordat hij zijn eerste minuten bij Feyenoord had gemaakt was er al een oordeel over zijn type spel. Geen voetballende verdediger, maar een ouderwetse 'sloper'. Dick Advocaat hekelde de term, en zei dat men moest wachten met een oordeel vellen.

Uros Spajic zélf kan er wel om lachen en ziet het vooral als een compliment. "Ik vind dat wel mooi om te horen, zo speel ik ook graag. Maar ik moet ook nog voldoende verbeteren aan mijn spel. Ik probeer niet teveel te praten over mijzelf en vooral mijn spel voor zichzelf te laten spreken."

Waarom het zo lang duurde

De Servische verdediger was al bijna twee weken in Rotterdam, maar doordat hij nog geen werkvergunning had, mocht hij nog niet spelen en trainen.

"Servië maakt geen deel uit van de Europese Unie, helaas. Dus het duurde even iets langer. De club heeft nog geholpen om het proces sneller te laten verlopen, anders had het nog langer geduurd. Nu was ik er op tijd voor de wedstrijd tegen Willem II. En daar ging het om."