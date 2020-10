Sigaretten roken op straat lijkt passé: Rookvrije zone in Rotterdam leidt tot minder rokers

De proef met rookvrije zones in Rotterdam lijkt een succes. Het aantal rokers in de zone is met bijna de helft afgenomen, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. "Dit is een hele mooie stap naar een gezondere bevolking", zegt onderzoeker Jasper Been.

Vooral op het terrein van het Erasmus MC nam het aantal rokers af: met 48 procent. Bij de nabijgelegen scholen is dit 38 procent. Het aantal rokers rondom de grens van de rookvrije zone nam toe. Maar deze toename is kleiner dan de afname van het aantal rokers in de rookvrije zone: dagelijks 432 meer rokers buiten de zone en 1857 minder rokers binnen de zone.

'Erg blij met de positieve resultaten'

"Vorig jaar september is de zone ingesteld. We hebben in de winter ervoor in het gebied geturfd hoeveel mensen er rookten en gekeken naar waar de mensen rookten. En vervolgens in de winter nadat de zone is ingevoerd, hebben we dit herhaald", legt hoofdonderzoeker naar de effecten van de rookvrije zone en kinderarts Jasper Been uit. Hij benadrukt: "De tellingen zijn gedaan voor corona. Dus het is niet zo dat er tijdens het onderzoek minder mensen in het gebied waren."

Wethouder Sven de Langen is blij met de resultaten. "Ik had persoonlijk wel verwacht dat het een goed resultaat zou laten zien. Maar dit is wel echt een forse afname. En we zien ook dat de gebruikers die hier heel vaak komen zich er goed aan houden. Als dit het eerste resultaat is dan gaat het volgens mij alleen maar mooier worden en dit biedt perspectief voor de rest van de stad."

Helemaal niet meer roken op straat in de toekomst

Er is inmiddels een tweede rookvrije zone aan de Wilhelminakade ingericht. Ook werkt de gemeente aan een online portal voor organisaties die een aanvraag voor een rookvrije buitenruimte willen indienen. Deze is naar verwachting uiterlijk eind 2020 klaar.

"We hebben ervoor gekozen om de vraag vanuit de stad te laten komen. Dus hier staat geen wethouder die zones gaat aanwijzen. Hoe graag hij dat ook zou willen, zegt hij eerlijk", vertelt De Langen enthousiast.

Het streven is helder: "We willen naar een rookvrije stad en dit gaat niet in tien jaar gebeuren, maar wel in twintig, dertig of veertig jaar. En uiteindelijk dat je die rookvrije zones niet eens meer nodig hebt, omdat niemand meer buiten rookt of hopelijk überhaupt niemand meer rookt."

De Langen is zich er bewust van dat niet ieder gebied in Rotterdam geschikt is voor zo'n zone: "Maar plekken zoals hier, waar mensen komen die ziek zijn en waar je scholen hebt met studenten, zijn ideale plekken om te starten om roken te ontmoedigen. En er zijn vast meer van dit soort plekken in de stad bij andere ziekenhuizen of waar heel veel kinderen en jongeren komen. Dus ik zie wel een paar plekken voor me die de volgende kunnen zijn."