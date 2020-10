Verdachte steekpartij Rozenburg werd begeleid door jeugdhulpverlening

De verdachte die vastzit voor de fatale steekpartij vorige week in Rozenburg, was bekend bij de jeugdhulpverlening. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove gezegd.

De 18-jarige Vlaardingse verdachte woonde tot voor kort in Rotterdam. Daardoor is hij daar ook bekend bij de instanties. Hij heeft nog steeds contact met jeugdzorg, ook nu hij meerderjarig is, zegt Bokhove.

Er is een melding gedaan bij de jeugdinspectie. Die instelling bekijkt of er een onderzoek komt.

De steekpartij was vorige week woensdag op de Langeplaat. De aanleiding voor de steekpartij is officiëel nog niet bekend. Er zou mogelijk ruzie zijn over een Playstation, maar dat kan de politie niet bevestigen. De verdachte mag alleen contact hebben met zijn advocaat.