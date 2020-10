Twee gewelddadige berovingen in Dordrecht

De eerste keer worden op vrijdagavond 11 september rond 22.30 uur een man en een vrouw belaagd door twee jonge mannen, die op hun fietsen komen aanrijden. Ze stappen af en één van hen bedreigt het stel met een keukenmes. De man krijgt klappen en daarna gaat het duo er vandoor met de zwarte handtas van de vrouw.

Ruim een week later, op zondagavond 20 september rond 19.10 uur laat een 18-jarige vrouw samen met een vriendin haar hond uit. Op Viottakade bedreigen ook twee mannen op fietsen hen met messen. Eén van de berovers trekt het slachtoffer aan haar haar en pakt haar tas. De vriendin vlucht samen met de hond.

Vervolgens wordt het slachtoffer op haar rug en hoofd geslagen. Ze raakt kort bewusteloos. De daders pikken ook nog haar telefoon en gaan er op één fiets vandoor richting Clementstraat.

Het slachtoffer loopt blauwe plekken, schaafwonden en kneuzingen op en moet worden behandeld in het ziekenhuis. In Bureau Rijnmond vertelt ze dat ze sindsdien op straat bang is.

Dader 1 is gespierd. Hij heeft een donkere huidskleur en is ongeveer 1 meter 75 lang. Hij draagt een rood vest met capuchon, een blauw mondkapje, een donkerkleurig petje en hij spreekt Engels met een Afrikaanse accent.



Dader twee heeft een tenger postuur. Ook hij heeft een donkere huidskleur en hij is net zo lang als dader 1. Hij draagt een donkerblauwe jas met capuchon. De fiets die ze achterlaten heeft opvallend rode snelbinders en voorop een niet bijpassend rekje.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.