'Vroeger was niet alles beter, maar er werd wel minder moeilijk gedaan'

Uitgerekend in deze tijden van corona komt er een boek uit met een ode aan Rotterdamse kroegen, eind vorige eeuw. Of misschien is de timing juist wel goed: het boek kan een vorm van troost zijn, net als de kroeg zelf, mijmerend over weleer. Wat ooit was. Literaire duizendpoot Alek Dabrowski heeft sinds zijn studietijd heel wat kroegen in het centrum van Rotterdam van binnen gezien.