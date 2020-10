OM eist 16 jaar cel voor moord op vlogger Parsa010

Parsa010 werd in mei 2017 doodgeschoten in Rotterdam-Ommoord | Foto: archief

Tegen een 27-jarige man uit Dordrecht is in hoger beroep zestien jaar cel geëist. De man wordt verdacht van het doodschieten van de toen 21-jarige Parsa Maboud uit Zoetermeer, beter betekend als vlogger Parsa010. De Dordtenaar kreeg eerder elf jaar van de rechter.

Parsa010, die een grote hit op YouTube was, werd op 28 mei 2017 dood geschoten in Rotterdam-Ommoord. Hij zat te barbecueën in de tuin bij vrienden toen hij door meerdere kogels werd geraakt.

Getuigen verklaren dat de verdachte direct bij aankomst begon te schieten en daarbij de naam van het slachtoffer riep. De Dordtenaar heeft later bekend te hebben geschoten, maar spreekt van zelfverdediging. Waarschijnlijk kenden de verdachte en Parsa010 elkaar uit het drugsmilieu. Op het moment van de schietpartij had hij al een tijdje ruzie met het slachtoffer en dat wilde hij uitpraten. De rechter ging mee in die versie en legde in eerste aanleg elf jaar cel op.

Maar volgens justitie is sprake van voorbedachte rade, dus moord. De verdachte zou een afspraak hebben afgezegd om naar Ommoord te gaan toen hij hoorde dat Parsa daar aan het barbecuën was. Hij bleef volgens justitie schieten, ook nadat de eerste schoten raak waren.

De relatief jonge leeftijd van de verdachte - 25 jaar ten tijde van de schietpartij - is voor justitie ook geen reden voor strafvermindering. “Ook het slachtoffer was jong. Parsa had nog een heel leven voor zich, een leven dat is beëindigd door verdachte.""

Het hof doet naar verwachting over twee weken uitspraak.