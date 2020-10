'Zet je wekker tien minuten eerder en knuffel je kind'

Veel ouders hebben een drukke baan, willen van alles in het leven en nemen te weinig tijd om hun kinderen op te voeden. "En toch moeten de ouders tijd maken en voor rust zorgen", zegt Fadma Bouchataoui, opvoedkundige en verbonden aan de Wijkacademie in Rotterdam.

"Elke ouder wil heel graag dat zijn kind zich goed en gezond ontwikkelt. Juist door rust die de ouders creëren, komt een kind daar aan toe."

Dagelijkse routine

Maar hoe maak je tijd voor je kind als je veel moet werken, ook nog een huishouden hebt te runnen en misschien zelfs moet mantelzorgen? "Dat vraagt heel veel, zeker als er ook nog eens meerdere kinderen in een gezin zijn", toont Bouchataoui zich begripvol.

"Je kunt de wekker tien minuten eerder zetten en even een liefdevol moment met je kind creëren. Je kind moet al de hele dag zonder jou op school of op de opvang. Even het gevoel geven dat je van hen houdt, dat geeft al een boost voor de dag."

Doe hetzelfde als je kind naar bed gaat. Maak er een dagelijkse routine van, adviseert Bouchataoui. "Al is het maar een kwartiertje. Kruip bij je kind in bed, lees een boekje voor, praat de dag door, knuffel met hen. Als je dat dagelijks zou doen, is dat al een hele grote inhaalslag voor alles wat je met elkaar moet missen."

"Probeer sowieso de band met je kind te verstevigen", zegt Bouchataoui. "Dat hoeft niet veel geld te kosten. Een boswandeling maken kost niets. Of kijk samen naar voetbal op televisie als je kind daar van houdt."

Hoe meer je volgens Bouchataoui jouw kind het gevoel heeft dat je tijd voor hem maakt, hoe hechter je wordt en hoe gemakkelijker het gaat in de opvoeding. "Natuurlijk heb je wel eens een uitdaging maar je komt er makkelijker doorheen als je al een goede band hebt", besluit de opvoedkundige.