SOW op de radio #2 - in je dm's sliden?!

‘In je dm’s sliden’ is een bekend begrip onder jongeren. Zou Ruud de Boer ook weten wat dit betekent? SOW reporter Britt ging op bezoek bij de dj en speelde met hem ‘De minuut van Ruud’. Ook vertelde Britt over haar belevenissen tijdens het opnemen van straatinterviews. Die gaan over de ervaringen van vrouwen met online intimidatie.