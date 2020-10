In Rotterdam moet fietsen en lopen de standaard worden

Het zal automobilisten in Rotterdam niet zijn ontgaan: het wordt steeds onaantrekkelijker gemaakt om met de auto door de stad te rijden. De net ingevoerde milieuzone moest er in het nieuwe college aan geloven, maar wethouder Mobiliteit Judith Bokhove heeft grote plannen voor de stad. Wat Bokhove betreft moet lopen en fietsen de nieuwe standaard worden.

Een flinke ambitie. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft de wethouder een ambitiedocument gemaakt: Rotterdam Loopt 2025. Daarin staan de doelen voor de komende vijf jaar. De kern ervan is dat de voetganger een keer centraal moet komen te staan.

Om dat vorm te geven, heeft de gemeente onderzoek gedaan. Een paar duizend Rotterdammers hebben met hartjes en gebroken hartjes op een kaart aangegeven waar ze wel en niet fijn konden lopen. Voor de plekken met gebroken hartjes worden de komende tijd plannen bedacht om lopen daar prettiger te maken.

Schoolroute de norm

"Er zijn ontzettend veel plekken aangegeven door Rotterdammers waar zij niet fijn of veilig lopen", legt Bokhove uit. "Juist iedereen die ergens naartoe wil, moet de eerste stap zetten. Of je nu naar de auto of het openbaar vervoer loopt."

Uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat er 1600 knelpunten in Rotterdam zouden zijn. Stukken waar de weg bijvoorbeeld eindigt of waar het onveilig en donker is. "We willen bijvoorbeeld ook dat kinderen naar scholen in de buurt gaan en dat zelfstandig kunnen. De norm moet zijn: als je je kind niet veilig naar school kunt laten gaan, dan is die route niet goed."

'De auto is welkom'

"We zijn omgekeerd aan het ontwerpen", legt Bokhove uit. Rotterdam was volgens de wethouder vroeger een autostad. Er was nauwelijks plaats voor de fietsers en wandelaars, die lager in de pikorde stonden. "Nu hebben we de fietser en voetganger op de eerste plek gezet." Bokhove geeft de Erasmusbrug en de Willemsbrug als voorbeeld.

Volgens de wethouder moeten automobilisten de fietsers en voetgangers een beetje dankbaar zijn. "Hoe meer mensen op de fiets, te voet of met het openbaar vervoer gaan, hoe meer ruimte er voor de automobilist over blijft", zegt Bokhove. "De auto blijft welkom. Maar als we stimuleren dat mensen ook op een schone, groene en gezonde manier plekken bereiken, hopen we veel Rotterdamse automobilisten ook daartoe te verleiden."