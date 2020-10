Door corona wordt het een carrousel van scholen open en scholen dicht

"Het kan elke dag voorkomen dat er groepen naar huis moeten. Dat leidt tot onzekerheid bij ouders", vertelt directeur Michelle Struick van basisschool 't Landje in Rotterdam-Centrum. Anderhalve week moest de locatie van de onderbouw dicht vanwege een corona-brandhaard onder de leerkrachten. Daardoor kwamen 350 kinderen plots thuis te zitten en moest de school razendsnel omschakelen naar online onderwijs.

Niemand in het ziekenhuis maar het is een pittige griep schooldirecteur

"Dat was zeker schrikken, maar gelukkig is het goed uitgepakt en kunnen we nu weer helemaal open", blikt de schooldirecteur opgelucht terug. Het coronavirus was ongemerkt de school binnengeslopen. Het begon met een positief geteste leerkracht met weinig klachten. Die bleef uit voorzorg thuis. Daarna volgde nog een besmetting en nog eentje. Uiteindelijk waren er twaalf besmettingen onder de medewerkers en stagiaires. En een deel van hen is ook flink ziek geweest. "Niemand is in het ziekenhuis beland, maar een aantal heeft wel een pittige griep achter de rug en is nog niet terug op school", vertelt de schooldirecteur.

De schooldirecteur besloot de locatie tijdelijk te sluiten om de cyclus van ongemerkte besmettingen te doorbreken. "Dat stelt ouders voor een uitdaging maar we hebben veel begrip gekregen voor de situatie", vertelt ze. "Het streven is zoveel mogelijk naar school en daar waar het niet mogelijk is, zorgen we voor een goed alternatief."

Aanscherping voorzorgsmaatregelen

De corona-brandhaard op 't Landje is in de kiem gesmoord, maar het heeft er wel voor gezorgd dat de basisschool nu extra waakzaam is. De school heeft een aantal maatregelen aangescherpt. Vanuit de schoolbesturen is nu het dringende advies dat binnen schoolgebouwen docenten en medewerkers een mondkapje dragen. Er wordt extra schoongemaakt, iedereen moet regelmatig de handen wassen en er wordt zoveel mogelijk online vergaderd. Ook is er extra alertheid op de anderhalve meter. "Het maakt het lesgeven er niet makkelijker op, maar het houdt zoveel mogelijk de besmettingen buiten de schoolmuren", zegt directeur Struick.

Wie is de volgende en hoe geven we ongemerkt het virus door? schooldirecteur

Onder de leerkrachten en medewerkers is er ondanks de kleine brandhaard geen grote onrust. De tijdelijke en adequate sluiting heeft daaraan bijgedragen. "Ik denk dat het heel goed is geweest dat we tijdelijk zijn gesloten. Want toen de één na de ander besmet raakte, was er wel onrust. Toen was ook de vraag: wie is de volgende en hoe geven we het ongemerkt door? De sluiting heeft eraan bijgedragen dat de rust is teruggekeerd in het team", vertelt ze. Volgens de schooldirecteur zal er een zekere mate van onzekerheid blijven, omdat we niet kunnen achterhalen hoe het virus zich precies verspreidt. "Kinderen spelen een kleine rol, horen we, is dat daadwerkelijk ook zo? Dat zullen we nooit echt helemaal weten. We kunnen ons wel zo goed mogelijk aan de richtlijnen houden."

Coronabrandje geblust, maar voor hoe lang?

De school is weer helemaal open en bijna alle 700 kinderen krijgen op school les. Alleen de kinderen uit een gezin waar iemand positief is getest, moeten thuisblijven. Dit coronabrandje lijkt geblust, maar de schooldirecteur verwacht niet dat ze nu van het coronavirus af is. "Het is een onzekere tijd in de zin dat je er van op aan kan dat deze situatie zich gaat herhalen en dat ouders vaker met hun kind thuis voor onderwijs moeten zorgen. Houd daar rekening mee."

Rotterdam is een hotspot, dus we kunnen er van op aan dat het nog een keer gaat gebeuren schooldirecteur

De schooldirecteur kijkt uit naar de invoering van de sneltesten. Dat zou minder ontwrichtend werken. "Nu ben ik een leerkracht minimaal vier dagen kwijt, ook al krijgt het onderwijs voorrang. Als dat eenmaal sneller kan gaan, dan kan er meer onderwijs op school plaatsvinden en hoef je niet vier dagen voor vervanging te zorgen."

Alles hangt ook af van het tempo waarin het aantal besmettingen in het land en in de stad oploopt. "Rotterdam is één van de hotspots, dus het is de vraag in welke mate het de school nog zal bereiken. Dat het nog een keer gaat gebeuren, daar kunnen we van op aan", zegt Struick.