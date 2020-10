Herfstweer en corona houden sokkenkoning niet tegen

"Zeger is een zegen voor de Alblasserwaard!", lacht een vaste klant op de markt in Nieuw-Lekkerland. Hij komt graag langs bij Zeger voor een praatje en soms wat sokken. Hij denkt dat Zeger nooit gaat stoppen als marktkoopman zolang de gezondheid het toe laat.

En dat is de marktkoopman ook niet van plan. Zeger heeft van zijn eerste AOW-bijdrage een nieuw drie-wiel wagentje gekocht om zijn kraam mee te verplaatsen. Zijn oude oranje wagen was naar jaren trouwe dienst aan vervanging toe.

Zeger geniet van het contact met de klanten. Alleen thuiszitten is niets voor hem. "Elke keer vertellen mensen weer nieuwe verhalen. Het is nooit hetzelfde."

Ook corona is voor Zeger geen reden om te stoppen met zijn vak. Althans, heel even werden de markten in de regio afgelast. Inmiddels staat de Sokkenkoning gewoon weer vijf dagen op de markt. "Hier in de Alblasserwaard is er gelukkig nog ruimte!"