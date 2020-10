Koopavonden schrappen? Het kabinet broedt op extra maatregelen

Het schrappen van koopavonden en het nog eerder sluiten van de horeca. Dat zijn extra maatregelen die het kabinet overweegt als het aantal besmettingen niet snel genoeg daalt of blijft toenemen.

De cijfers van dit weekend en vooral zondag zijn doorslaggevend, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Er wordt vooral nagedacht hoe het rustiger te krijgen als mensen vrij zijn. Dan zou het schrappen van de koopzondag ook een optie kunnen zijn.

Het kabinet denkt ook na over langetermijnplannen. Nu worden nog om de zoveel weken nieuwe maatregelen aangekondigd. De vrees is dat we nog wel anderhalf jaar met het coronavirus te maken kunnen hebben.

Aankomende dinsdag is er waarschijnlijk weer een persconferentie van premier Rutte en De Jonge.