Blijdschap bij Isala Theater: meer publiek en 50.000 euro

Met een grote glimlach loopt directeur José van der Knaap door het theater. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaf het theater deze week een ontheffing voor meer publiek. "Eindelijk", zegt Van der Knaap opgelucht. "Er is veel spanning geweest deze week en nu het goede bericht dat we 157 mensen mogen ontvangen in onze grote zaal."

"Het is bizar dat je hier blij mee bent, want er kunnen 512 mensen in", vult Van der Knaap aan. Door de aangescherpte corona maatregelen mag er normaal gesproken binnen maximaal dertig mensen bij elkaar zijn. "Maar we zijn wel heel blij met 157, want een week geleden waren het er nog maar 30 en dan is het niet rendabel meer. Met 157 ook niet echt, maar dan heb je wel meer sfeer."

Meer goed nieuws

Het Kickstart Cultuurfonds heeft het Isala Theater een bedrag van ruim 50.000 euro toegekend. "Dat geld is bedoeld om het de bezoeker in deze coronatijden beter naar de zin te maken en het voor de theaters betaalbaar te maken om dat te doen", legt Van der Knaap uit.

"Voor een deel kunnen we personeel daarvan betalen. Er is meer personeel nodig om het veilig te laten verlopen en daarnaast duren de avonden met twee voorstellingen langer. We willen de mensen ook een goede zitplaats bieden, dus we hebben extra meubilair besteld. Daarnaast hebben we kamerschermen besteld, zodat mensen goed afgescheiden van elkaar kunnen zitten", zegt Van der Knaap.

Lees ook:

Theater Zuidplein, De Doelen en Maassilo mogen meer dan dertig mensen ontvangen

Met meerdere voorstellingen op de agenda hoopt Van der Knaap dat bezoekers het aandurven om naar het theater te gaan. "Kom het eens proberen. Het is echt veilig. We hebben controle van de burgemeester en het hoofd Handhaving gehad, het is echt veilig", besluit Van der Knaap.