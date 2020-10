Miss Etam-medewerkers willen geld zien van nieuwe eigenaar

In totaal hebben 558 van de 600 Miss Etam-medewerkers een loonvordering ingevuld. Daarmee melden ze zich volgens de vakbond bij de rechter aan als schuldeiser. "Mensen werken nu, maar ze worden niet betaald. Zo zien ze na een eventueel faillissement misschien toch nog wat van hun geld", vertelt AVV-bestuurder Martin Pikaart.

Van Miss Etam zijn er in tal van gemeentes in onze regio winkels, waaronder Rotterdam, Ridderkerk, Papendrecht, Dordrecht en Hellevoetsluis. Volgens Pikaart is het een grote puinhoop de winkelketen sinds Rozenboom, die ook wel de bedrijvendokter wordt genoemd, vier merken overnam van de failliete Belgische FNG Group: Miss Etam, Claudia Sträter, Steps en Expresso. "Sindsdien worden niet alleen de medewerkers niet betaald, maar ook leveranciers, verhuurders, schoonmakers en koeriers."



De winkelketen is na het faillissement van de FNG Group door de curator verkocht aan Rozenboom. Dat gebeurde onder voorwaarden. Zo zou hij de vier merken bij elkaar houden. Maar ondertussen heeft hij Claudia Sträter en Expresso toch doorverkocht. En Rozenboom komt wel meer afspraken niet na, zegt Pikaart die niet zal opkijken als dezelfde problemen bij Steps gaan spelen. "Het vertrouwen is weg, dus we vragen faillissement aan."

Pikaart verwacht na het weekeinde naar de rechter te kunnen stappen. Het duurt even, omdat ook de salarisadministratie onder leiding van Rozenboom een puinhoop is. "Veel mensen hebben nog geen arbeidsovereenkomst of het is onduidelijk onder welke bv ze vallen. Dat moet je eerst goed uitzoeken zodat je als werknemer ook aantoonbaar een schuldeiser bent van het juiste bedrijf."