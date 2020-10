Advocaat: 'Grapperhaus kan wel coronaboetes laten terug betalen'

"Minister Grapperhaus heeft wel degelijk de bevoegdheid om opgelegde coronaboetes terug te laten betalen", zegt strafrechtadvocaat Frank van Ardenne. Grapperhaus zelf beweert dat hij juist niet in kan grijpen.

"Het is niet aan mij om een sanctie die door de rechter is opgelegd, terug te draaien", zei Minister van Justitie Fred Grapperhaus donderdag in een debat met de Tweede Kamer. "Dat zijn rechterlijke beslissingen die ik moet respecteren."

'Wel de bevoegdheid'

"Het heeft niets met de uitspraak van de rechter te doen", zegt advocaat Van Ardenne. "Dit is opgepakt en afgehandeld door het Openbaar Ministerie. Grapperhaus heeft de bevoegdheid om het OM opdracht te geven die opgelegde sancties terug te laten betalen."

De afgelopen twee dagen debatteerde de Tweede Kamer over de coronaspoedwet van het kabinet. In de wet wordt op aandringen van de Kamer onder meer opgenomen dat de boete voor het schenden van de coronamaatregelen wordt verlaagd, van 390 euro naar 95 euro.

Van Ardenne boog zich onder andere over de 'taartjeszaak'. Schiedammers Lou en Taco kregen een strafblad nadat zij buiten een taartje op aten. Dat strafblad is nu geschrapt.