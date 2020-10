Tim Hofman driemaal in de prijzen bij Gouden Televizier-Ring Gala

Een feestelijke donderdagavond voor televisiemaker Tim Hofman. De geboren Vlaardingse televisiemaker sleepte bij de Gouden Televizier-Ring Gala drie prijzen in de wacht.

Hofman won met het programma Over Mijn Lijk van BNNVARA de Gouden Televizier-Ring. In dit programma volgt Hofman een jaar jongeren die ongeneeslijk ziek zijn. Andere kanshebbers voor deze prijs waren AVROTROS-programma's Beste Zangers en Nick, Simon & Kees: Homeward Bound.

Niet alleen de Gouden Televizier-Ring was voor Hofman. Ook pakte hij de Televizier-Ster voor beste presentator. In die categorie was Rotterdammer André van Duin ook genomineerd.

Naast Over Mijn Lijk presenteert Hofman op YouTube het programma BOOS, waarin hij problemen van vooral jongeren probeert op te lossen. BOOS viel ook in de prijzen. Dat programma zegevierde in de categorie Televisier-Ster Online-Videoserie.

Daarnaast viel de Rotterdamse actrice Elise Schaap in de prijzen. Zij won de Televizier-Ster voor Beste Actrice.