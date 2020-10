Het weer van vandaag: af en toe zon

Morgen is het wisselend bewolkt met in de ochtend kans op een bui. In de namiddag en begin van de avond trekken enkele felle buien over de regio met kans op onweer en korrelhagel. Het wordt nog maar 12 graden en de westenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Vooruitzichten

Het blijft de komende dagen wisselvallig. Zondagmiddag neemt de kans op een bui af. Op maandag en dinsdag regent het af en toe. Woensdag lijkt een droge dag te worden met af en toe zon. Het blijft voorlopig aan de frisse kant. Normaal is het vanaf 10 oktober een graad of 15 in de regio.