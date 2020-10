Bestuurder (20) gepakt na achtervolging met 200 km/u over de A20

Wat begon als een race op de A20, eindigde uiteindelijk in een kat-en-muis-spel met de politie. Bij de achtervolging werden snelheden gehaald van meer dan tweehonderd kilometer per uur.

"We merken dat vandaag de dag de boeven in steeds snellere auto's rijden en steeds gekkere capriolen uithalen om uit handen van de politie te blijven", schrijft de Verkeerspolitie in Rotterdam.

De politie geeft het voorbeeld van donderdagavond op de A20. "Wij zagen op de Tjalklaan in Rotterdam een Audi RS3 rijden die wel even wilde sporten met een Mercedes C63 AMG. En als dat soort auto's dan de wedstrijd met elkaar aan gaan, dan doen wij graag mee."

De Mercedes haakte vrij snel af, maar de Audi reed de A20 op. Daarbij werden snelheden gehaald van meer dan tweehonderd kilometer per uur.

In Schiedam verliet de bestuurder van de Audi de snelweg. Daarbij reed hij onder meer door rood. Maar toen de politie de man een stopteken gaf, drukte de bestuurder van de Audi nogmaals het gaspedaal in.

Op het Nieuwlandplein in Schiedam botste de vluchtende bestuurder op een rotonde. Vervolgens werd de wagen klemgereden. De bestuurder werd aangehouden.

"Het rijbewijs van de man blijft voorlopig even bij ons liggen, aangezien autorijden aan deze meneer niet helemaal besteed is", schrijft de politie verder.

De lijst met overtredingen is fors, schrijft de politie verder: rechts inhalen, snelheidsovertredingen, onverzekerd rondrijden, het negeren van een rood verkeerslicht en het niet aangeven van de richting. "En dat allemaal terwijl je net 20 bent en over een weekje de derde verjaardag van je rijbewijs zou vieren. Maar dat feestje gaat even niet meer door!"

De bestuurder van de Mercedes krijgt binnenkort ook post van de politie. Ook hij (of zij) moet het rijbewijs inleveren.