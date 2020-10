Ondernemers over koopavondstop: 'Ze moeten de koopavonden juist verruimen'

"Mijn idee is dat een koopavondstop of stoppen met zondagopeningen juist averechts kan werken. Je wilt minder besmettingen, dat doe je door meer spreiding te genereren. Misschien wel met een extra koopavond. Of een keer om 19:00 uur dicht in plaats van 18:00 uur. Mensen willen rustig kunnen winkelen. Daar wordt nu over gesproken in Dordrecht", vertelt Put.

De voorzitter van de DOV begrijpt dat alles anders is in deze tijd. "En dat begrijpen mensen ook, dat het klassieke shoppen voor de gezelligheid even niet tot de mogelijkheden behoort. Maar noodzakelijk winkelen moet blijven, dat wil je juist mogelijk maken met ruimere openingstijden."

Vrees voor enorme drukte

Put vreest enorme drukte als het kabinet daadwerkelijk besluit om winkels eerder te sluiten en koopavonden voorlopig af te schaffen.

"Je krijgt minder uren beschikbaar, dus meer concentratie. Mensen gaan elkaar meer tegen komen. Je wilt niet dat ze bij elkaar in de rij staan en tegen elkaar opbotsen. Dan is de kans op meer besmettingen groter."

"Als je het goed organiseert, via een goede route in winkels en desinfecteren bij de ingang, ben je al een heel eind op weg. Dat is een betere richting dan verbieden. Zorg voor meer spreiding. Koopavonden en zondagopeningen moeten we juist motiveren. Daar gaan wij in Dordrecht naar kijken."