Stille kerkklokken zorgen voor verdeeldheid in Mijnsheerenland

Sinds mei is het 's nachts namelijk heel stil in het Hoeksche Waardse dorp. Tussen 23:00 en 08:00 luidt de klok niet meer vanwege een overschrijding van het toegestane geluidsniveau. Het is een besluit van de gemeente Hoeksche Waard. Dinsdag neemt de gemeenteraad een definitief besluit: mag de klok straks weer luiden of niet?

Veel bewoners zijn voorstander van de nachtelijke kerkklokken, maar een aantal Mijnsheerenlanders juist niet. "Maar dat zijn er niet veel. En ze blijven anoniem. Zet dan je naam erbij", baalt een duidelijke voorstander.

"Ze hebben maar 32 handtekeningen", vertelt een mevrouw die ook duidelijk voor terugkeer van de nachtklok is. "Wij bijna duizend", zegt een man. "Dat tekent de verhoudingen."

Eigen regels

Toch is het geen uitgemaakte zaak dat de klok van de Laurentiuskerk weer mag luiden. PvdA-raadslid Mark de Koning is niet voor. "Het is een duidelijk geluid. Ik kan me voorstellen dat mensen hier aan gehecht zijn, maar ook dat mensen het als overlast ervaren en nachtrust heel belangrijk vinden."

De Koning vindt dat de gemeente niet zomaar moet afwijken van koers. "Het zijn onze eigen regels. Wij moeten het goede voorbeeld geven. Het mooiste zou zijn als bewoners met elkaar in gesprek gaan om tot een compromis te komen."

Dat gebeurt niet. Sterker nog, er lijkt verdeeldheid te ontstaan. "Dat vind ik jammer", vervolgt De Koning. "Maar wij moeten niet zomaar afwijken van onze eigen regels, want wij stellen zelf ook wel eens strenge regels ten opzichte van bewoners als het gaat om overlast."

Een inwoonster van Mijnsheerenland hoopt vurig dat de gemeenteraad dinsdag besluit om de klok in de nacht weer te laten luiden. "Een hoop oudere mensen missen het gewoon 's nachts."