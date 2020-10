Directeur Wereldmuseum over advies roofkunst: 'Kans dat we onze objecten moeten terugsturen, is heel klein'

Het Rotterdamse museum bezit zo'n 85 duizend objecten waarvan zo'n 65 procent is verzameld in de koloniale periode. Een groot deel van de collectie dus. Alleen verwacht Schoonrewoerd dat er amper objecten uit het museum zullen moeten verdwijnen. Hij begint met Indonesië. "In de tijd dat daar stukken werden meegenomen, bleven de beste objecten al in Indonesië. Zij hebben in Jakarta een nationaal museum met een betere collectie dan dat wij hebben. De kans is dus klein dat ze zeggen: zet alles van jullie maar op de boot naar hier." Ook is volgens de algemeen directeur een deel van die 65 procent van de collectie uit het koloniale tijdperk verzameld door landen als Engeland of Frankrijk.

'Wij staan achter het advies'

Suriname en de Antillen zullen volgens Schoonrewoerd ook niet snel stukken terugvragen. "Zij geven zelf aan dat ze de museale infrastructuur niet op orde hebben. Daar ligt hun prioriteit en niet op het terugvragen van de stukken."

Schoonrewoerd verwacht dus alleen in specifieke gevallen objecten terug te moeten sturen. Het museum staat in ieder geval achter het advies van de Raad voor Cultuur. Het is voor hen goed te achterhalen of stukken binnengekomen zijn via roofkunst. "Ons museum doet al onderzoek naar de herkomstgeschiedenis en dat gaan we nog meer doen. We weten bijvoorbeeld heel goed wanneer er oorlog werd gevoerd in Indonesië. Als een object binnen is gebracht door een militair, kun je wel zeggen dat dat niet vrijwillig is afgestaan."

In het verleden is het volgens Schoonrewoerd mondjesmaat gebeurd dat er objecten zijn teruggegeven aan voormalige koloniën. "In de jaren 70 zijn er wat objecten teruggegeven door het Rijk. Het verschil blijft wel dat onze stukken in het bezit zijn van Rotterdam. Het is dan ook de vraag wat de raad hier met het advies doet."