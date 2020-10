'We gaan ze halen' blij met aandacht voor actie voor asielzoekers

De actiegroep die op 6 oktober vanuit Rotterdam naar het Griekse eiland Lesbos vertrok om asielzoekers op te halen, is blij met wat het initiatief heeft opgeleverd. De groep 'We gaan ze halen' charterde een vliegtuig om 189 mensen uit opvangkamp Moria op te halen, maar het vliegtuig werd in beslag genomen.

"Het was een heftige reis, heftiger dan we dachten", vertelt één van de initiatiefnemers Johannes van den Akker. "We hadden aanvankelijk toestemming om te landen op het eiland, maar moesten uitwijken naar Athene waar het vliegtuig in beslag werd genomen. Vervolgens zijn we per boot naar Lesbos gegaan en daar werden we op de voet gevolgd door de politie. Het had zo anders kunnen zijn."

Geloven in verandering

Van den Akker vindt dat in de media af en toe een beeld werd geschetst van een groep actievoerders die met een volstrekt idiote actie bezig waren. "Maar als je iets wilt veranderen dan moet je om te beginnen, geloven dat verandering mogelijk is", zegt Van den Akker. "De enige verandering die een oplossing biedt, is verplaatsing. We hebben niemand mee kunnen nemen, maar mensen van het kamp waren ontzettend blij met deze actie. Ook vrijwilligers die daar werken. Ze weten dat ze niet vergeten zijn en dat er mensen hier zijn die aan ze denken. Ook daarom is het goed dat we dit gedaan hebben."

Het charteren van het vliegtuig kostte rond de 50.000 euro, maar van weggegooid geld is geen sprake, meent Van den Akker. "Deze actie zorgde dat we de hele week in het nieuws waren. Deze situatie vraagt om aandacht en dat hebben we zeker voor elkaar gekregen. Mensen die ons geld gaven, wisten ook wel dat de kans klein was dat we daadwerkelijk vluchtelingen mee konden nemen, maar dat weerhield hen er niet van om ons toch nog te financieel te steunen."

Deal moet van tafel

Kamp Moria brandde begin september volledig af, vermoedelijk doordat bewoners van het kamp brand hadden gesticht. Het kamp was ooit gebouwd voor 2.500 tot 3000 mensen. Uiteindelijk zaten er meer dan 13.000 vluchtelingen.

Het kabinet stemde eerder in om honderd kwetsbare asielzoekers uit Lesbos naar Nederland te halen, maar dat is volgens Van den Akker veel te weinig. "Dat is onaanvaardbaar. We gaan dan ook door met actievoeren tot deze deal van tafel gaat."

Wat de volgende actie van de groep 'We gaan ze halen' wordt, is nog niet bekend.