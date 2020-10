Sparta bekert op woensdag, Excelsior al op maandag

De wedstrijd op Woudestein begint die dag al om 18:45 uur. FC Dordrecht ontvangt in de eerste bekerronde thuis FC Utrecht. Die wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27 oktober, om 21:00 uur.

Feyenoord komt in deze bekerronde nog niet in actie, omdat het actief is in de Europa League.

Overzicht regioploegen eerste ronde KNVB Beker

Maandag 26 oktober

18:45 uur: Excelsior - Helmond Sport

Dinsdag 27 oktober

19:45 uur: Rijnsburgse Boys - Excelsior Maassluis19:45 uur: Barendrecht - Achilles Veen19:45 uur: Sliedrecht - IJsselmeervogels21:00 uur: FC Dordrecht - FC Utrecht

Woensdag 28 oktober

18:45 uur: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam19:45 uur: Capelle - AFC19:45 uur: Westlandia - SteDoCo