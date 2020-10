Podcast Feyenoord: 'De verdediging van Feyenoord is niet minder dan die van Ajax'

In de wekelijkse Podcast Feyenoord staan Dennis van Eersel, Ruud van Os en Frank Stout onder meer stil bij de transfermarkt en hoe sterk de Rotterdammers zijn ten opzichte van de andere topclubs. "De verdediging van Feyenoord is zeker niet minder dan die van Ajax."

In Podcast Feyenoord zijn goede woorden voor het transferbeleid van Frank Arnesen. "Er zijn verrassende spelers uit het buitenland gehaald én Nederlandse jongens. Ze zijn verstandig met de financiële middelen om gegaan. In tegenstelling tot in Amsterdam. En we moeten eerst nog maar eens zien wanneer al die nieuwe PSV-ers wedstrijdfit zijn."

Geen lof voor De Boer

Ook zijn er weinig lovende woorden voor Frank de Boer. Niet omdat hij bij zijn debuut verloor van Mexico, maar wel om hoe hij sprak over Justin Bijlow. "Hoe kan je nu zeggen dat het grootste keeperstalent van Nederland zich over een langere tijd moet bewijzen, terwijl Perr Schuurs twee goede acties heeft gedaan bij Ajax. Namelijk zijn linkerschoen aan zijn linkervoet en zijn rechterschoen aan zijn rechtervoet."

