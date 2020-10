Huiveringwekkende verklaring over laatste minuten van Diya, justitie eist 10 jaar cel en tbs

Paul Verspeek doet verslag over de zaak, het leed dat Dya en daarmee haar nabestaanden is aangedaan en de trauma's van haar vader

Justitie heeft vrijdag tien jaar cel en tbs geëist tegen de man die zijn dochter Dya heeft gedood in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De man stond vrijdag voor de rechter. Bij toehoorders liepen de rillingen over de rug toen de officier van justitie vertelde over de doodstrijd van de 8-jarige Diya.

De vader dacht dat Diya in een pedo-netwerk zat. Over zijn daad in maart vorig jaar verklaarde hij tegen de politie dat hij zijn dochter verdere pijn wilde besparen. De officier leest vrijdag in de rechtszaal een deel voor uit zijn verklaring over de laatste minuten van het meisje.

"Diya heeft verzet geboden, zo vertelt hij. Daarbij heeft ze hem gekrabd op zijn hand. Ze heeft gezegd 'niet doen' en ze heeft gegild. Verdachte heeft toen zijn hand voor haar mond gehouden, zodat het snel voorbij zou zijn. Vervolgens heeft de verdachte haar netjes gemaakt, zo verklaart hij. Hij heeft haar haar goed gedaan en een deken over haar heen gelegd. En zo heeft de politie Diya ook aangetroffen."

Het drama deed zich voor in maart vorig jaar. Diya werd met een schaar gestoken en gewurgd. Deskundigen zeggen dat de Rotterdammer last had van waanvoorstellingen.

De 42-jarige verdachte stond terecht in Rotterdam. Hij zegt zich niet meer te kunnen herinneren dat hij haar heeft gedood. Inmiddels denkt hij niet meer dat zij slachtoffer van een seksnetwerk was.

Nirmalkoemar B. had al lange tijd contact met hulpverleners, omdat hij zich angstig en verward voelde. Een week voor het drama stond hij met een kogelvrij vest op het schoolplein.

Op de fatale dag was hij met zijn dochter naar het Maasstad gegaan omdat hij last had van zijn hart. Hij heeft haar daar in een behandelkamer gestoken. Daarna legde hij een deken over haar heen, gaf een kus en zei: ‘Ik ben zo weer bij je’. “Ik dacht dat ze sliep”, zei hij vrijdag in de rechtszaal.

Met de bebloede schaar liep hij het ziekenhuis uit. Tegen de politie zei hij direct dat ze hem de handboeien moesten omdoen. “Mijn dochter is een seksslaaf. Ik heb dit gestopt”, zei hij in het politiebusje.

Tbs met dwangverpleging

Deskundigen hebben tbs met dwangverpleging geadviseerd. Zij gaan er vanuit dat de Rotterdammer meerdere stoornissen heeft die te herleiden zijn naar zijn jeugd. Nirmalkoemar B. maakte als kind dagelijks mishandelingen mee en werd ook door zijn vader opgesloten, net als de rest van het gezin. De vader ontkent dat.

De moeder en tante van Diya zeiden in hun slachtofferverklaring dat de hulpverlening heeft gefaald. “Er zijn zoveel fouten gemaakt. Als we serieus waren genomen, dan was het anders afgelopen.”

Ook advocaat Gerald Roethof van Nirmalkoemar B. hekelde de instanties. “Met een kogelvrij vest en een mes stond mijn cliënt op het schoolplein. Een verwarde man, toch gebeurde er eigenlijk niets. Hoe kan dat in ons gereguleerde Nederland?”

Justitie wilde dat beeld nuanceren. “Meneer was zelf heel selectief in het accepteren van hulpverlening. Hij kan de schuld niet afschuiven.”

De verdachte kreeg het laatste woord. “Ik heb vreselijk veel spijt. Hoe het zover is gekomen, ik weet het niet. Het is mij overkomen. Vergeten kunnen we Diya niet. Ik hoop dat we deze nachtmerrie te boven kunnen komen.”

De rechter in Rotterdam doet op 23 oktober uitspraak.

