Vader doodde dochter in Maasstad Ziekenhuis omdat hij dacht dat ze in pedo-netwerk zat

De vader die zijn eigen dochter doodde in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam dacht dat zij in een pedo-netwerk zat. Hij heeft tegenover de politie verklaard dat hij haar verdere pijn wilde besparen.

Het drama deed zich voor in maart van het vorig jaar. De 8-jarige Diya werd met een schaar gestoken en gewurgd. Deskundigen zeggen dat de Rotterdammer last had van waanvoorstellingen.

De 42-jarige verdachte staat vandaag terecht in Rotterdam. Hij zegt zich niet meer te kunnen herinneren dat hij haar heeft gedood. Inmiddels denkt hij niet meer dat zij slachtoffer van een seksnetwerk was.

Nirmalkoemar B. was al langere tijd in contact met hulpverleners omdat hij zich angstig en verward voelde. Een week voor het drama stond hij met een kogelvrij vest op het schoolplein.

Op de fatale dag was hij met zijn dochter naar het Maasstad gegaan omdat hij last had van zijn hart. Hij heeft haar daar in een behandelkamer gestoken. Daarna legde hij een deken over haar heen, gaf een kus en zei: ‘Ik ben zo weer bij je’. “Ik dacht dat ze sliep”, zei hij vrijdag in de rechtszaal.

Met de bebloede schaar liep hij het ziekenhuis uit. Tegen de politie zei hij direct dat ze hem de handboeien moesten omdoen. “Mijn dochter is een seksslaaf. Ik heb dit gestopt”, zei hij in het politiebusje.

Tbs met dwangverpleging

Deskundigen hebben tbs met dwangverpleging geadviseerd. Zij gaan er vanuit dat de Rotterdammer meerdere stoornissen heeft die te herleiden zijn naar zijn jeugd. Nirmalkoemar B. maakte als kind dagelijks mishandelingen mee en werd ook door zijn vader opgesloten, net als de rest van het gezin. De vader ontkent dat.

Vrijdagmiddag komt justitie met de strafeis. De verdachte heeft al aangegeven tbs met dwangverpleging niet te zien zitten. Hij zegt ook zeer teleurgesteld te zijn in de therapieën die hij in het verleden heeft gehad.

