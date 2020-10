BNNVARA maakt docu over Rotterdamse Heilige Boontjes: 'Het is echt een familie'

Koffiebar Heilige Boontjes in Rotterdam heeft weken lang een cameraploeg over de vloer gehad. Het bedrijf dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een nieuwe kans geeft, is gevolgd door documentairemaker Anne van Helvoort van BNNVARA. "Het bedrijf is echt een soort familie." Het resultaat is zondag te zien op NPO3.

Van Helvoort en bedrijfsleider Rodney van den Hengel waren vrijdagmorgen te gast op Radio Rijnmond om te praten over de documentaire. De van oorsprong Brabantse documentairemaker is in Rotterdam gaan wonen en raakte geïntrigeerd door de koffiebar. "Ik heb Rodney en zijn team een tijdje geobserveerd. Het team is echt een familie waarvan hij de vader is. Ik herken me deels in de situatie. In het begin van mijn pubertijd overleed mijn vader waardoor ik begrijp dat je uit verdriet een verkeerde afslag kunt nemen. Dit bedrijf verdient een podium."

Van den Hengel legt nog eens uit hoe zijn bedrijf werkt. In vijf jaar tijd heeft zijn team 120 mensen geholpen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een strafblad of een beperking. "Wij geven hen gewoon een kans. In de kapitalistische wereld gaat het alleen maar om winst. Bij ons is dat niet de drijfveer. Wij helpen anderen."

Rotterdamse aanpak

In de documentaire is onder meer de directe aanpak van Rodney te zien. Zo wordt Mitchel gevolgd die na een goede periode in de zaak de kans krijgt middels een vaste aanstelling. Op zijn Rotterdams wordt hem nog eens duidelijk gemaakt dat er geen drank of drugs gebruikt mag worden. "Tegen deze jongeren moet je altijd duidelijk zijn," zegt Van den Hengel. "Het zijn af en toe net politici. Als zij de kans hebben om ergens een speld tussen te krijgen, gebeurt dit ook."

Zowel Van Helvoort als Van den Hengel zijn tevreden met het eindresultaat. Van den Hengel: "Deze doelgroep wordt op tv nog weleens neergezet als volslagen mafkezen om ermee te scoren. De crew had echt respect voor de doelgroep. Het was een mooie samenwerking." "Rodney en Mitchel herkende zich in het verhaal. Ik ben trots," zegt Van Helvoort.

De documentaire 'De Boontjes' is zondag om 23:05 uur te zien op NPO3 (BNNVARA).