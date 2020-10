POLL: Moeten er meer rookvrije zones komen in Rotterdam?

De proef met een rookvrije zone rondom het Erasmus MC, Erasmiaans Gymnasium en Hogeschool Rotterdam lijkt succesvol te zijn. Het aantal rokers in de zone is met bijna de helft afgenomen, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Ook wethouder Sven de Langen is tevreden met de resultaten. Wat vind jij: moeten er meer rookvrije zones komen in de stad?

De rookvrije zone is vorig jaar september ingesteld. Er is inmiddels een tweede rookvrije zone aan de Wilhelminakade ingericht. De gemeente werkt daarnaast aan een online portal voor organisaties die een aanvraag voor een rookvrije buitenruimte willen indienen.

De Langen ziet graag een rookvrije stad in de toekomst: "We willen naar een rookvrije stad en dit gaat niet in tien jaar gebeuren, maar wel in twintig, dertig of veertig jaar. En uiteindelijk dat je die rookvrije zones niet eens meer nodig hebt, omdat niemand meer buiten rookt of hopelijk überhaupt niemand meer rookt."