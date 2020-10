Sneltesten nu ook (even) mogelijk in Schiedam: 'De animo is groot'

In Schiedam wordt, in navolging van Breda en Utrecht, sinds vrijdag proefgedraaid met coronasneltesten. Dat gebeurt in de Fokkerstraat bij mensen die daar naast de reguliere coronatest toestemming voor geven. De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC hopen antwoord te krijgen op een aantal vragen.

Dan gaat het bijvoorbeeld om hoe deze sneltest zich verhoudt tot de normale test. "Qua gevoeligheid en vals positieven. We weten al een beetje dat de sneltest qua gevoeligheid iets minder is, maar de vraag is of dat verlies opweegt tegen de snelheid", zegt Richard Molenkamp, viroloog van het Erasmus MC.

Een andere belangrijke vraag is of de gekozen setting daadwerkelijk toepasbaar is. In Schiedam is een mobiel lab opgesteld in de al bestaande testlocatie. Molenkamp: "Hier vergelijken wij de sneltest met de PCR-test. De normale tests gaan via een koerier naar het laboratorium in het Erasmus MC. Dat kost tijd met transport en de test zelf duurt langer. Bij een sneltest wordt het monster ter plaatse onderzocht. Het zou mooi zijn als een sneltest een bijdrage levert aan de versnelling om te kijken of iemand positief of negatief is."

Voor de sneltest wordt in Schiedam bij mensen een extra swap afgenomen via de neus. "De animo is groot", zegt Roel Ensing van de GGD Rotterdam-Rijnmond tevreden. "Binnen 15 a 30 minuten is het resultaat te zien. Hoe de test verder ingezet gaat worden als er groen licht komt, is aan het ministerie. Het is te vroeg om daarop vooruit te lopen."

Betrouwbaar

"Wij willen vandaag antwoord krijgen op de vraag hoe betrouwbaar de test is, daarna wordt nagedacht en gebrainstormd over hoe het testlandschap eruit gaat zien", vervolgt Ensing. "Als je meer met sneltesten gaat werken zit daar logistiek wel een apparaat achter dat moet werken. Maar dat is niet aan ons."

Maar hoe werken de sneltesten? "Er wordt een naast de normale test een tweede swap uit de neus genomen en die gaat meteen naar het mobiele laboratorium. Daar wordt die swap in een vloeistof geplaatst, die speciaal voor de sneltest bedoeld is. Van de vloeistof worden een paar druppels in een sneltestcasette gedaan. Allemaal met goede bescherming en een goede afvoer van het afval dat het virus kan bevatten", legt Molenkamp uit.

"De samples die positief uit de test komen zetten wij op virale kweek. Wij bepalen ook of het virus infectieus is."

Molenkamp vervolgt: "We zijn nu aan het proberen, maar het gaat erg voorspoedig. Maar als je echt zou willen opschalen, maak je misschien andere keuzes. Het is een sneltest, maar je hebt nog steeds veel personeel om het uit te voeren. Het vergt veel handwerk."