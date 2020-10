Van kastanjes tot wolharige babymammoet in Chris Natuurlijk van 10 oktober

Over paarden-, en tamme kastanjes, geneeskrachtige rozenbottels en echinacea, over fantastische dieren die ooit leefden en pechvogels die er misschien niet lang meer zijn, gaat het zaterdag 10 oktober in Chris Natuurlijk.

Op landgoed De Peerdegaerdt van Hèlen Sturm in Strijen wordt Chris Natuurlijk verwelkomd door de knuffelvarkens Ginger en Knor. Lisette Kreischer vertelt over de genezende kracht van planten en kruiden die zij op het landgoed tegenkomt. Op 17 oktober geeft de kruidenkundige een kruidenworkshop bij de Peerdegaerdt. Sturm en Kreischer hebben samen grote toekomstplannen voor cursussen en evenementen op de Peerdegaerdt op het gebied van planten, kruidengeneeskunde, veganisme en leven volgens de seizoenen.

Plant van de Maand

De kastanje is plant van de maand oktober. Onder de weelderige takken van de oude paardenkastanje van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid vertelt botanicus Melitta van Bracht over kastanjes voor hoestende paarden en tamme kastanjes om te eten.

Duizelingwekkend reusachtige dieren

In het boek De eenhoorn en andere fantastische dieren die ooit leefden , neemt Lotte Stegeman je mee door een papieren natuurhistorisch museum van uitgestorven dieren én dieren die nu nog leven, maar straks misschien niet meer.

De Rotterdamse ecoloog André de Baerdemaeker en Jelle Reumer, de oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, werkten mee aan het boek. Tijdens een rondleiding door de zalen van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, vertellen zij over uit de kluiten gewassen dino's, reuzenhaaien en andere uitgestorven dieren en over dieren die door toedoen van de mens op het punt van uitsterven staan, zoals het schubdier en de neushoorn.



Luister zaterdag 10 oktober van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.