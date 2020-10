Vijf jaar cel voor explosie shishalounge Rotterdam

De rechter heeft vijf jaar cel opgelegd voor een ontploffing bij een shishalounge aan de Schiedamsedijk in Rotterdam. Een 29-jarige man had in maart van het vorig jaar een handgranaat aangebracht. Een andere handgranaat bij een waterpijpwinkel explodeerde niet.

De man had ontkend. Maar volgens de rechter is er voldoende bewijs. Zo is hij herkend op de beelden van de incidenten die zijn vertoond op Opsporing Verzocht. Hij werd onder meer door zijn ex-vriendin herkend aan zijn loopje.

Loopje

​​​​​Over dat loopje is veel gesproken tijdens de rechtszaak. Te zien zou zijn hoe de rechterknie naar binnen draait bij het hardlopen. De rechter had zelf een filmpje van de verdachte Dylan B. gevonden toen hij nog kind was. "Daar zien we een soortgelijk loopje."

Verder zat het DNA van de man op de tape waarmee de handgranaat was bevestigd. Ook bleek hij auto's te hebben gehuurd die op de beelden te zien zijn.

De rechter wijst erop dat de ontploffing groot letsel had kunnen veroorzaken, omdat het zich afspeelde in Rotterdam Centrum. "Ook 's nachts is het daar altijd bedrijvig."

Justitie had een hogere straf geëist, namelijk acht jaar cel. Justitie was er vanuit gegaan dat de ontploffing potentieel dodelijk was, maar dat vindt de rechter minder waarschijnlijk.