Armoede in Nederland, het bestaat en veel mensen hebben er mee te maken

Nederland is één van de meest welvarende landen van de wereld. En toch leven veel mensen in armoede. Omdat het aanstaande zaterdag (17 oktober) internationale dag van de armoede is, staat Rijnmond deze week uitgebreid stil bij dit grote maatschappelijke probleem.

Het verhaal over armoede is even simpel als pijnlijk: in Nederland moest in 2019 acht procent van alle huishoudens rondkomen van te weinig geld. Dat zijn bijna 600.000 huishoudens en zo'n 1.000.000 mensen.

Ook in het Rijnmond-gebied komt armoede voor. Niet voor niets is in Rotterdam ooit de Voedselbank gestart. Leven in armoede, hoe is dat? Wat doet dat me jezelf, je partner en je kinderen? Rijnmond gaat van maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober dagelijks op radio, tv en online het gesprek aan met mensen die het is overkomen. De personen die aan het woord komen zijn binnenkort te zien in de documentaire 'Er is genoeg'. Meer over dit project vind je hier .

Op zaterdag 17 oktober, de internationale dag van de armoede, sluiten we op Rijnmond de armoede-week af met Danny Blind die in het tv-programma Sanders Gerse Gasten langsgaat bij de onlangs geopende Voedselbank-winkel in Rotterdam-west. De voormalig Sparta-voetballer is al jaren ambassadeur van de Voedselbank en neemt met Sander de Kramer een kijkje in het pand aan de Mathenesserweg.