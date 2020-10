RIVM: Opnieuw recordaantal coronabesmettingen (998), elf ziekenhuisopnames

Voor de vierde keer deze week is het recordaantal nieuwe coronabesmettingen verbroken. Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er donderdag 998 nieuwe besmettingen vastgesteld in de regio Rijnmond. Woensdag waren dat er nog 962.

Het RIVM meldt elf nieuwe ziekenhuisopnames. Zes patiënten komen uit Rotterdam. Verder komen de patiënten uit Vlaardingen, Barendrecht en Goeree-Overflakkee.

In een week tijd zijn 49 mensen uit onze regio opgenomen in het ziekenhuis met coronaverschijnselen.

Er zijn de afgelopen 24 uur vijf coronadoden bijgekomen. De overledenen komen uit Rotterdam (2), Barendrecht (1), Capelle aan den IJssel (1) en Ridderkerk (1).

Het aantal nieuwe besmettingen steeg opnieuw het hardst in Rotterdam (447). Ook dat is nooit eerder zo hoog geweest. Daarna volgen de gemeenten Capelle aan den IJssel (61) en Nissewaard (50). Die cijfers waren daar niet eerder zo hoog.

Stijging gaat steeds sneller

De afgelopen weken gaat het aantal besmettingen steeds sneller omhoog. In de eerste week van september ging het nog om gemiddeld 123 besmettingen in de hele regio per dag. In de afgelopen zeven dagen is dat gemiddelde gestegen naar 783.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt steeds harder. In de eerste week van september ging het nog om negen opnames. De afgelopen week ging het om 49 ziekenhuisopnames.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 17 - 244

Albrandswaard: 15 - 359

Barendrecht: 30 - 685

Brielle: 10 - 148

Capelle aan den IJssel: 61 - 997

Dordrecht: 47 - 1350

Goeree-Overflakkee: 21 - 501

Gorinchem: 10 - 388

Hardinxveld-Giessendam: 10 - 118

Hellevoetsluis: 18 - 325

Hendrik-Ido-Ambacht: 27 - 351

Hoeksche Waard: 34 - 930

Krimpen aan den IJssel: 23 - 327

Lansingerland: 42 - 768

Maassluis: 17 - 395

Molenlanden: 13 - 305

Nissewaard: 50 - 782

Papendrecht: 9 - 229

Ridderkerk: 26 - 507

Rotterdam: 447 - 12832

Schiedam: 31 - 1196

Sliedrecht: 7 - 184

Westvoorne: 6 - 120

Vlaardingen: 30 - 1031

Zwijndrecht: 15 - 535

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 14:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat, met allebei een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.