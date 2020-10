Let op! Coronababbeltrucs nemen toe

De politie krijgt de afgelopen weken steeds meer meldingen van babbeltrucs waarbij vooral ouderen het slachtoffer zijn. Met een smoes worden pincodes of andere gegevens ontfutseld, en grote bedragen afgepakt.

In Hoek van Holland liep een vrouw met een 86-jarige bewoner mee naar zijn woning en verklaarde dat zij vanwege Corona de woning moest ontsmetten. De man was wat overdonderd maar liet de vrouw toch binnen. Na een kwartier vertrok de vrouw weer en de bewoner miste een portemonnee met vier duizend euro.

In Schiedam belde een vrouw aan die vertelde van de zorg te zijn. De oudere bewoonster liet haar binnen en de vrouw beluisterde haar longen met een stethoscoop. Later bleek dat er tweehonderd euro uit een kast was gehaald.

Omdat de babbeltrucs in coronatijd alleen maar toe lijken te nemen, trekt de politie de actie 'Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen' (weer) uit de kast.