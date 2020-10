FC Rijnmond over transferperiode Feyenoord: 'Een ruime voldoende, goede mix aan nieuwe spelers'

"Gezien de omstandigheden een ruime voldoende", oordeelt FC Rijnmond over de afgelopen transferperiode van Feyenoord. "Qua nieuwe spelers is het een goede mix. Een combinatie van spelers die in Nederland opvielen, en goede verrassingen uit het buitenland."

Feyenoord haalde afgelopen transferperiode onder anderen Mark Diemers, Bryan Linssen, João Teixeira en Uros Spajic naar de Kuip. En dat terwijl aanvoerder en sterkhouder Steven Berghuis ook in Rotterdam bleef. Maar komt de geruchtenmolen rond hem over twee maanden, in de nieuwe transferperiode, gewoon weer opnieuw op gang? "Ik vind dat echt vermoeiend", vertelt analist Emile Schelvis. "Je kunt het Berghuis niet aandoen om daar in ieder gesprek over te beginnen."

Verslaggever Dennis van Eersel vult aan: "er is de afgelopen transferperiode geen club geweest die zich serieus voor Berghuis heeft gemeld. PSV was anderhalf jaar geleden de laatste."

Oranje

Berghuis begon afgelopen woensdag in de basis van het Nederlands elftal, in de oefenwedstrijd tegen Mexico. De mannen van FC Rijnmond kijken positief terug op het optreden van de Feyenoord-aanvaller. "In de eerste helft ging van hem aanvallend de meeste dreiging uit", meent Van Eersel.

"Ik denk dat hij aardig in de hiërarchie is opgeschoven, naar plek 12, 13 of 14", vertelt Schelvis. "Hij gaat wel minuten maken. Er zal toch iemand een bal op het hoofd van Luuk de Jong neer moeten leggen? Dat kan Berghuis wel."

