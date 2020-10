Online intimidatie door mannen wordt door 58% van de vrouwen tussen de 15 en 25 over de hele wereld ervaren. Dit zijn gegevens uit het onderzoek van hulporganisatie Plan International. Voor hun onderzoek deden 14.000 meisjes en vrouwen uit 31 landen mee. Reporter Britt Dorst gaat de straat op, om te kijken of dit ook speelt in onze regio.

Al was de redactie van SOW Rijnmond niet verbaasd, toch vonden ze de DM’s die de mannen stuurden naar de meiden uit de video nogal verbazingwekkend. “Ben je een goede huisvrouw? Want het wordt tijd dat er een keer bij mij wordt gezogen.”, “Ik wil je hoofd geven.” en “Mijn bal is hier per ongeluk binnengerold.” Dit is een kleine greep uit reacties van vrouwen op straat.