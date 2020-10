Coronapreventiepakket moet studenten eraan herinneren dat virus nog niet weg is

Vijfhonderd studentenhuizen in Rotterdam krijgen een pakket om nog bewuster om te gaan met de coronamaatregelen. Het is een initiatief van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen. De gemeente vond het een goed voorstel en heeft geld beschikbaar gesteld. Vrijdag is het eerste pakket uitgereikt door burgemeester Aboutaleb aan studenten in Kralingen.

Laura is een van de studenten die in het huis in Kralingen woont. "Het is een hele eer om het uit handen van burgemeester Aboutaleb te ontvangen. Gaaf dat ze laten zien hoe hoog de gemeente het heeft zitten en hoe serieus ze het ook nemen om met studenten samen te willen werken aan een oplossing."

In haar omgeving kent ze diverse studenten die besmet zijn geraakt in de afgelopen weken. Ook een huisgenoot testte positief. Burgemeester Aboutaleb: "Er komen nog steeds besmettingen onder studenten voor maar ze zijn niet meer zo herkenbaar als de grote groep zoals dat half juli het geval was".

Huispakket

De verenigingen vonden dat er nog wel meer gedaan kan worden om de studenten nog bewuster te maken van het virus en hoe het te voorkomen. Ze bedachten het huispakket. Een doos met tal van producten, van schoonmaakmiddelen, mondkapjes en een poster wat te doen als jezelf of een andere bewoner besmet is geraakt.

Opvallend is ook een bord voor op het raam zoals we die kennen van makelaar bij de verkoop van een pand. Op het bord staat de tekst: "Studenten tegen corona", zodat buurtbewoners weten dat er rekening wordt gehouden met de geldende maatregelen.

Burgemeester Aboutaleb is blij met het initiatief. "Alles wat de attentie vergroot is van belang".

Eerder stelde de gemeente Rotterdam 10-duizend euro beschikbaar voor studentenverenigingen die kwamen met de beste oplossing om besmettingen met corona te voorkomen. Het initiatief van de huispakketten deed niet mee aan die wedstrijd.