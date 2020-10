Jonge doelman Dia na jaren Marseille nu bij FC Dordrecht: 'Ik heb speeltijd nodig, dus waarom niet?'

Kevin Vermeulen over spel FC Dordrecht: 'We moeten gewoon schijt hebben aan iedereen en gaan voetballen'

Na jaren Olympique Marseille verlaat de 20-jarige doelman Ahmadou Dia nu voor één seizoen Frankrijk, om op huurbasis te gaan spelen voor FC Dordrecht. "Het is een bekende club in Nederland, en ze laten veel jonge spelers spelen. Ik heb speeltijd nodig, dus waarom niet?"

"Het is een jonge ploeg, dat is in het Franse voetbal heel zeldzaam", vertelt de jonge Fransman verder. Ik wil hier meer ervaring opdoen, het is een goed niveau en een mooie competitie."

Wat neemt Dia vanuit Marseille mee naar de Krommedijk? "Al mijn ervaringen en alles wat ik heb geleerd vanaf het begin van mijn Franse voetbalopleiding. Waarom zou ik de Franse voetbalfilosofie niet hier introduceren? We kunnen hier iets moois neerzetten in de competitie."

Zondag naar Cambuur

Dat moois moet dan komende zondag beginnen, als FC Dordrecht op bezoek gaat bij titelkandidaat Cambuur. Het zal dan in ieder geval beter moeten dan afgelopen maandag, toen Dordt op bezoek bij TOP Oss kansloos met 2-0 verloor. "Dat was heel slecht", vertelt middenvelder Kevin Vermeulen daarover. "We hebben met de groep naar de beelden gekeken en het erover gehad dat het zo echt niet door kan gaan."

Schijt hebben en gaan voetballen

De 29-jarige Vermeulen ziet nog altijd genoeg aanknopingspunten bij FC Dordrecht. "Als je op de trainingen kijkt gaat het gewoon goed en spelen we goed positiespel, maar in de wedstrijden lijkt het wel of we niet durven te voetballen. We moeten gewoon schijt hebben aan iedereen en gaan inspelen en voetballen. Gaat het fout dan gaat het fout, maar we moeten gaan voetballen."

Bang om fouten te maken is Vermeulen ook zondag tegen Cambuur niet. "Misschien is dat alleen maar goed, een goede ploeg. Dan kunnen wij een ander spel gaan spelen, misschien inzakken en op de counter. Tegen een betere tegenstander ga je zelf waarschijnlijk ook beter voetballen. Het motiveert misschien toch wat meer, zeker tegen een titelkandidaat als Cambuur."

Cambuur-FC Dordrecht begint zondag om 14.30 uur en is te volgen op Radio Rijnmond. Het is nog niet bekend of Harry van den Ham zondag gewoon op de bank zit bij FC Dordrecht, de trainer zat vrijdag nog ziek thuis.