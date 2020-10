Rechter schrapt documentaire over verdachten miljoenenfraude uit Rotterdam en Schiedam

Een documentaire over het onderzoek naar fraude bij een keten van Chinees-Japanse restaurants, de zogeheten Sumo-zaak, mag niet worden uitgezonden. Dat heeft de rechter in Den Haag vrijdag bepaald. De vier verdachten in de zaak komen uit Rotterdam en Schiedam.

De documentaire 'Nederland fraudeland' stond gepland voor komende zondag. De makers van KRO-NCRV volgden in 2014 maandenlang het onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) naar de praktijken in de Sumo-restaurants. De vier verdachten zouden miljoenen euro's hebben verdiend door opbrengsten uit hun restaurants te verzwijgen.

De documentaire zou pas worden uitgezonden als er een uitspraak in eerste aanleg was tegen de verdachten. De verdachten waren hier niet van op de hoogte gesteld. Toen duidelijk werd dat de documentaire bestond stapten hun advocaten naar de rechter in Rotterdam. Die wonnen in juli de zaak door te stellen dat de privacy van de verdachten was geschonden, omdat buitenstaanders hadden meegekeken over de schouders van het O.M.

De rechter besloot in juli geen straffen op te leggen, maar zei tegelijk dat celstraffen van meerdere maanden gepast waren geweest. Het O.M. en de verdachten gingen tegen de uitspraak in beroep. Die zaak loopt nog.

De verdediging wilde ook uitzending van de documentaire definitief blokkeren. Dat is vrijdag gelukt. KRO-NCRV mag niets uitzenden van het beeld- en geluidsmateriaal dat de journalisten hebben opgenomen. Doet de omroep dat wel, dan kost dat 100.000 euro. De rechtbank komt later met een motivatie voor het vonnis.

Het O.M., dat al meerdere keren de uitzending bekeken had, was ook naar de rechter gestapt. Het wilde nogmaals toetsen of het werk van de journalisten in orde was. Die zaak is vrijdag verder niet behandeld, omdat dat geen zin meer had, aldus een woordvoerder van justitie.