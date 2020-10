'Ik ben een restaurant geen sportkantine!' En toch moet Seve dicht

Het restaurant van Golfcenter Seve aan de Kleiweg in Rotterdam moet per direct de deuren sluiten omdat ze als sportkantine wordt aangemerkt. "Maar ik ben geen kantine, ik ben een commercieel restaurant!", zegt eigenaar Robin Bravenboer.

In de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat, in navolging van de landelijke maatregelen, dat alle sportkantines moeten sluiten. Omdat het restaurant Seve op het golfcomplex ligt, ziet de Veiligheidsregio het restaurant als sportkantine.

"Ik snap er niks van! Afgelopen weekend kreeg ik na een controle nog complimenten van de boa's voor de corona-proof inrichting van mijn zaak. En nu moet ik per direct dicht", zegt een verbaasde Bravenboer.

De eigenaar zegt dat zijn restaurant juist vaak wordt bezocht door mensen die niet komen golven. "Ik heb ook een openbare ingang. En ik begrijp dat we in deze corona tijd groepsvorming moeten tegen gaan, maar dat gebeurt sowieso niet op een golfclub."

Bravenboer zegt sowieso in de war te zijn omdat in andere Veiligheidsregio's zoals Midden- en West-Brabant horeca met een commerciële vergunning bij sportaccommodaties wél open mogen blijven.

Schriftelijke vragen

Leefbaar Rotterdam (LR) spreekt van 'een weeffout in de regelgeving' en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. "Het is niet uit te leggen dat ondernemers zoals de eigenaar van Seve op deze manier worden overgeleverd aan de grillen van de veiligheidsregio’s. Dat zij in deze economisch loodzware tijden hun zaak moeten sluiten terwijl exact dezelfde situatie enkele kilometers verderop wél wordt toegestaan is totale willekeur", zegt Robert Simons van LR.

Het restaurant is volgens Simons wel letterlijk op een golfcomplex gelegen. "Maar hoeveel sportkantines met foie gras op het menu kent u?". Leefbaar Rotterdam vraagt daarom aan de voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Aboutaleb of hij Seve de deuren weer wil laten openen.