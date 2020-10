ChristenUnie-SGP Rotterdam wil geen 'slaapfabriek' voor bovenhuisje Albert en Corry

ChristenUnie-SGP in Rotterdam wil dat de gemeente nog eens kijkt naar een vergunning voor de bouw van een hostel in de Eendrachtsstraat. Het pand van 18 meter hoog komt op twee meter afstand van de achterburen. Rijnmond sprak eerder deze week met de bewoners Albert en Corry Rollé, die beiden ruim in de tachtig zijn en al jaren in het huis wonen.

In een brief stelt de christelijke partij vrijdag vijftien vragen aan het Rotterdamse college over de bouwplannen. Ze wil onder meer weten hoe het kan dat er een vergunning is verleend voor de bouw van wat ze 'een slaapfabriek' noemt.

In het nieuwe hostel komen slaapplaatsen voor 154 toeristen. De gebiedscommissie Centrum heeft afgelopen donderdag 'unaniem negatief' geadviseerd over de plannen. "Ze vraagt in haar advies niet alleen aandacht voor de negatieve effecten van dit hostel, maar ook voor het brede probleem van leefbaarheid die onder druk staat. Wij sluiten ons aan bij die oproep", schrijft Tjalling Vonk. De partij vreest onder meer verkeers- en parkeerproblemen door de aanloop van toeristen.

Albert legt uit wat de bouwplannen inhouden (tekst loopt door onder foto)



Het grootste bezwaar lijkt echter de overlast van het pand voor de omwonenden. "Is onderzocht of de bezonning en daglichttoetreding van het achtergelegen pand wel aan de normen blijft voldoen? Wat is het gevaar van brandoverslag tussen beide panden?", vraagt de partij zich af.

Kort geding om bouwplannen stil te leggen

In dat achtergelegen pand wonen de 84-jarige Albert en 88-jarige al vijftig jaar op de bovenwoning van een adres aan de Boomgaardstraat. Als het hostel er komt, dan kijken ze vanuit de woonkamer voortaan tegen een 18 meter hoge muur aan die op 2 meter afstand van hun balkonnetje staat. Het stel was niet ingelicht over de bouwplannen en ziet verhuizen op hun leeftijd niet meer zitten.

Buurman Rob Grauwmeijer die in de juridische problematiek is gedoken, heeft inmiddels een kort geding aangespannen. Hij vraagt de rechter om het bouwproces te laten staken zolang alle bezwaren niet tot de hoogste instantie zijn afgehandeld.

Vergunning heroverwegen

In totaal heeft een groep van 23 omwonenden bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het hostel. ChristenUnie-SGP sluit zich daarbij aan. Ze vraagt of het college "bereid is om de omgevingsvergunning voor het hostel aan de Eendrachtsstraat 136 te heroverwegen?" Ook wil de partij graag dat er een lokale hotel/hostelstop komt in Cool-Zuid en dat het college de regels aanscherpt rond horeca in hotels en hostels.