Franciscus Gasthuis traint verpleegkundigen voor de Intensive Care

Rob de Graaf is teammanager op de intensive care en legt uit wat de verpleegkundigen allemaal wordt geleerd. "Als mensen op de IC liggen en in een andere houding moeten worden gelegd, moet dat op een speciale manier en die gaan we nu laten zien."

Collega Sophie ligt even op bed als patiënt. "Ze zijn nu aan het leren hoe ze patiënten aansluiten op het moment dat ze op de intensive care komen." Voor de verpleegkundigen zijn dit nieuwe handelingen. "Het zijn verpleegkundigen, maar hier scholen we ze op klussen die ze normaal gesproken op de normale verpleegafdeling niet tegenkomen. Dat is bijvoorbeeld het aansluiten van de monitor op de patiënt, maar dat kan ook het bloed afnemen zijn."

Handen uit de mouwen

Marian de Man is een van de mensen die wordt opgeleid. "Ik ben oud IC-verpleegkundige. Daar ben ik zestien jaar gelden mee gestopt. Nu ben ik wijkverpleegkundige. Al bij de eerste golf wilde ik helpen. Eind juli werd ik al door Rob gevraagd of ik dit scholingstraject in wilde gaan zodat ik tijdens de tweede golf nog beter kan helpen."

Marjolein Tasche is voorzitter van het bestuur van het Franciscus en legt uit dat ze nog meer nieuwe verpleegkundigen kunnen gebruiken. "We zijn heel erg geïnteresseerd in mensen die hun handen willen laten wapperen. En die leiden we dan ook op om die taken te doen. We hebben ook lijntjes met bedrijven die het nu wat minder druk hebben om ons daarbij te helpen. Dus dat loopt."

Ook in het Maasstad ziekenhuis zijn ze bezig met de opleiding van nieuwe IC-verpleegkundigen.