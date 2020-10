Van sojasaus tot bier en van kaas tot snoep: Rotterdam krijgt steeds meer eigen hapjes

Lange tijd had Rotterdam geen echte éigen delicatessen. In ieder geval niet hoe je het suikerbrood uit Friesland kent of de bolus uit Zeeland. Maar daar begint de laatste jaren verandering in te komen. Dat ziet etensexpert Gijsbregt Brouwer.

Hij vertelt bij Radio Rijnmond welke lekkernijen Rotterdam kent. En daar zit zelfs een prijswinnaar bij. Het gaat om de Rotterdamse Oude Kaas. Eerder dit jaar won die kaas zelfs de titel van beste kaas van de wereld en recentelijk beste kaas van Nederland.

Maar in onze regio worden niet alleen typische Hollandse delicatessen gemaakt. "Deze echte soja zoals we die kennen van de sushi, komt gewoon uit de Hoeksche Waard." Dat vindt ook Brouwer opvallend. "Meestal komt soja uit Japan. Maar deze gewoon van hier: onder de rook van Rotterdam."

Daarnaast heeft Rotterdam ook een bekende bierbrouwerij: Kaapse Brouwers. Zij verkopen nu een bier dat in samenwerking is gemaakt met een Amerikaans biermerk. "Dit blikje bier is van origine van een Amerikaans biermerk, het heet All Together. Zij hebben speciaal vanwege corona een bierrecept gemaakt dat alle biermerken kunnen brouwen en verkopen." Het Rotterdamse Kaapse Brouwers heeft dit dan ook gedaan.

Maasstroompjes

Brouwer noemt ook plaatselijke zoetigheden. Zo heeft hij het over de Rotterdammertjes en Maasstroompjes. "Merken die zich heel erg als Rotterdams profileren." Maar de Maasstroompjes blijven koekjes, van 'kaakies' wordt niet gesproken. Dat vindt presentator Dennis Kranenburg dan wel weer jammer.

Wat maakte nou dat het afgelopen decennium ineens meer plaatselijke lekkernijen werden uitgevonden? "Toen onze stad populairder werd en er kwamen steeds meer toeristen, bleek dat we niets hadden om hen aan te bieden. We hebben niet eens een eigen bierbrouwer, van daaruit zijn de lokale delicatessen gaan ontstaan."