Excelsior pakt in ondertal een punt bij FC Eindhoven

FC Eindhoven-Excelsior in een leeg Jan Louwers Stadion

Excelsior heeft vrijdagavond in het Jan Louwers Stadion een punt gepakt bij FC Eindhoven. De Kralingers kwamen in Noord-Brabant niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het team van trainer Marinus Dijkhuizen speelde een helft met een man minder.

Voor de wedstrijd tegen FC Eindhoven greep trainer Marinus Dijkhuizen (deels noodgedwongen) in. Aanvoerder Sander Fischer keerde weer terug in de basisopstelling Excelsior, ten koste van Thomas Oude Kotte. Nathan Tjoe-A-On debuteerde bij de Kralingers als linksback, omdat Brandon Ormonde-Ottewill vanwege zijn rode kaart tegen De Graafschap geschorst was.

Excelsior gaf in de eerste helft vrijwel niets weg tegen een aanvallend zwak FC Eindhoven. Namens de Kralingers hadden Reuven Niemeijer en Elias Már Omarsson de beste kansen, maar hun pogingen troffen geen doel. Een domper voor Excelsior was de rode kaart voor middenvelder Mats Wieffer, die onhandig hard doorging op Lorenzo van Kleef. Scheidsrechter Erwin Blank twijfelde niet over zijn beslissing.

Omarsson met goal nummer acht van het seizoen

Na de rust kreeg Omarsson vlak voor het uur een grote kans op de openingsgoal, maar doelman Jort Borgmans redde knap namens FC Eindhoven. Een handvol minuten later was het wél raak voor de IJslander, die zich knap vrij speelde en de bal in de korte hoek plaatste (0-1). Ondertussen beet de thuisploeg ook van zich af. Alessandro Damen keerde een aantal keer goede schoten van Jacky Donkor en Dico Jap Tjong van FC Eindhoven.

FC Eindhoven ging na de 0-1 opportunistischer spelen. Dat resulteerde een kwartier voor tijd op de gelijkmaker. Flor Van den Eynden was attent bij een hoekschop voor de thuisploeg (1-1). Excelsior kwam in blessuretijd nog goed weg toen voormalig FC Dordrecht-speler Maarten Peijnenburg uithaalde voor FC Eindhoven, maar Julian Baas haalde de bal nog van de lijn. Invaller en debutant Dylan Seys had Excelsior ook nog de zege kunnen bezorgen. Zijn schot ging echter over.

FC Eindhoven - Excelsior 1-1 (0-0)

63' 0-1 Elias Már Omarsson

76' 1-1 Flor Van den Eynden

Rood: 42' Mats Wieffer (Excelsior)

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Matthys, Fischer, Tjoe-A-On (64' Van der Meer); Baas, Van Rooijen (77' Oude Kotte), Wieffer; Zwarts, Omarsson (86' Meijer), Niemeijer (86' Seys)